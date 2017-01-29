Берешь в долг, плати в Минналогов

Наличие долгов – явление обыденное и зачастую весьма обременительное. Не только в Азербайджане, но и в других странах мира. Однако есть категория населения, которая благодаря условным «долгам» живет припеваючи, разъезжают эти люди на дорогих авто, живут в неплохих апартаментах и… не имеют источников дохода, во всяком случае официальных. А на все вопросы типа: на какие деньги купил машину, или квартиру, или еще что-то может последовать ответ – взял в долг.

Вопрос сокрытия доходов в Азербайджане обсуждается уже давно. Много лет говорится о декларациях, которые должны будут в будущем заполнять граждане страны, но в начале этот метод должны апробировать на чиновниках. Однако дело у нас пока не сдвинулось с мертвой точки.

Однако на пространстве СНГ есть опыт двух стран, которые решили, что отговорка: «взял в долг» - требует объяснения. К примеру, в Белоруссии, каждый гражданин, одолживший деньги у другого физического лица, будет обязан уплатить с этой суммы государству 13-процентный подоходный налог. А вот когда он погасит долг – ему государство готово будет вернуть выплаченные деньги.

В Казахстане немного иначе. Граждане этой страны, имеющие какие-либо долги, подтвержденные письменно, или если им должны сумму, превышающую 3657440 тенге (почти 11 тысяч долларов – haqqin.az), обязаны их декларировать. Это составляет 16-кратный минимальный размер заработной платы.

Стоит ли что-то подобное вводить в Азербайджане? Понятно, что это новшество заработает только после того, как на практике заработает декларация о доходах, но тем не менее, какую модель стоит взять на вооружение и какая сумма долга должна подлежать декларированию?

Как заявил haqqin.az известный экономист Октай Ахвердиев, данная норма позволит избежать ухода от налогообложения путем указания в декларациях ложных данных.

«Очевидно, это связано тем, что налоговым инспекторам часто приходилось сталкиваться с людьми, которые формально являются безработными, но при этом приобретают дорогостоящую недвижимость и автомобили. Они спокойно декларировали приобретенное имущество, а источник происхождения денег указывали один и тот же - "одолжил у друга".

Конечно, эта мера была бы полезна в Азербайджане, если у нас примут декларацию о доходах. На этот счет даже есть указ президента, но правительство не торопится с внедрением нормы», - сказал он.

По словам эксперта, закон «О декларировании доходов государственных чиновников» не работает по той причине, что некоторым госслужащим не выгодно раскрывать свои доходы.

«Если закон заработает, они просто не смогут объяснить, откуда у них дорогие авто, виллы и несколько квартир. Я не думаю, что Кабмин до сих пор не подготовил форму декларации. Просто есть силы, которые тормозят этот процесс. Когда в стране будут введены декларации о доходах и расходах, из тени выйдут миллионы, если не миллиарды манатов. Условный оборот рынка под названием «одолжил у друга», включая объем теневой экономики, оценивается примерно в 30 млрд. долларов», - отметил Ахвердиев. По его словам, в этом направлении белорусы верно поступают.

"Многие в Азербайджане на вопрос «Откуда у тебя такая дорогая машина?», отвечает, что друг подарил. Белорусские власти поступают правильно, сейчас они просто обложили этих «щедрых друзей» налогом. Этим людям успешно удавалось водить за нос государство, поскольку полученные в долг деньги не облагались налогом. Теперь этот номер не пройдет", сказал в свою очередь в беседе haqqin.az депутат Милли меджлиса Вахид Ахмедов.

По его словам, в Азербайджане в 2005 году был принят Закон о декларировании доходов чиновников, и издано специальное распоряжение главы государства, но Кабинет министров почему-то по сей день не принял соответствующих нормативных актов для внедрения этого закона в жизнь.

«Между тем я уверен, что, если Кабинет министров поторопится с этими документами, то по коррупции в стране будет нанесен колоссальный удар», - уверен депутат.