В Тбилиси с нескрываемой радостью восприняли решение генпрокурора Украины Юрия Луценко, личным распоряжением освободившего из следизолятора вице-полковника Георгия Церцвадзе, задержанного по запросу РФ.

И это при том, что Апелляционный суд Киева днем ранее (26 января) не удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении обвиняемого.

А обвиняется бывший офицер грузинского спецназа, воевавший в Донбассе, ни мало, ни много – в убийстве на территории России. И совершено оно было до зачисления в грузинский корпус в составе Вооруженных сил Украины. О причинах своего решения генпрокурор Нэзалежной сообщил на собственной страничке в фейсбуке: “«Как и обещал – Георгий Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины”. И это при том, что вице-полковник Георгий Церцвадзе разыскивается по «красному циркуляру» Интерпола, иначе говоря, как особо опасный преступник.

Как и следовало ожидать, убийца в тот же вечер покинул киевский следизолятор и исчез на просторах гостеприимной Украины…

Ну, а Апелляционный суд Киева делает вид, что также “своих не сдает”, перенеся рассмотрение апелляции на арест Церцвадзе на 3 февраля.