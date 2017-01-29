 

Gallup: 85% азербайджанцев готовы воевать за Карабах

Автор: Отдел информации 

85% азербайджанцев готовы воевать за свою страну, говорится в глобальном отчете, проведенным WIN/Gallup International, сообщает haqqin.az.

Глобальный опрос, проведенный WIN/Gallup International в 64 странах мира показал, что 61% опрошенных готовы воевать за свою страну, тогда как 27% - нет.

В исследовании отмечается значительное различие по регионам. Наибольшую готовность воевать за страну показали страны Ближнего Востока и Северной Африки (83%) и Западной Азии (82%), наименьшую - страны Западной Европы (25%).

История этих стран в последних конфликтах дает интересное сравнение. Японцы (11%) выразили наиболее меньшую готовность воевать за страну. Результаты Германии почти такие же - лишь 13% готовы воевать. Для сравнения, в Великобритании эта цифра составляет 27%, а во Франции - 29%.

Большинство опрошенных женщин (52%) выразили готовность воевать вместе с мужчинами (67%). Наибольшую готовность выражают люди в возрастной категории от 18 до 34 лет и таковых среди опрошенных оказалось 66%.

По религиозным признакам более "воинственными" оказались мусульмане (78%), затем следуют индусы (77%) и буддисты (66%), Россия и восточные православные (53%).

Отметим результаты некоторых стран: Азербайджан - 6 место (85%), Грузия - 9 (76%), Армения - 15 (72%), Израиль - 20 (66%), Украина - 24(62%), Россия - 27 (59%), США - 39 (44%), Латвия 42 (41%). Возглавляют список - Марокко и Фиджи (по 94%). Последняя пятерка выглядит следующим образом: Италия (20%), Бельгия (19%), Германия (18%), Нидерланды (15%) и Япония (11%).

В ходе исследования были опрошены 62398 человек.

Репрезентативный подбор в каждой стране составил около 1000 человек, они были интервьюированы очно (30 стран; n=32258), по телефону (12 стран; n=9784) или онлайн (22 страны; n=20356). Полевые опросы были проведены в сентябре-декабре 2014 года. Погрешность исследования составляет 2,14 - 4,45 +3-5% с 95%-ным уровнем точности.

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