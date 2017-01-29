по обвинению в терроризме

Турецкий суд арестовал депутата прокурдской Партии демократии народов (ПДН) от провинции Карс Айхана Бильгена. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Согласно информации, А.Бильген был арестован сотрудниками полиции в Анкаре в рамках расследования, которое проводит прокуратура Диярбакыра.

Таким образом, число взятых под стражу депутатов ПДН на данный момент составляет 26 человек. А.Бильгену вменяется в вину пропаганда терроризма, сокрытие преступников, совершение правонарушений в интересах террористических организаций.