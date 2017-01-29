Сильвио Берлускони о новых обвинениях: "У меня нет слов"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отрицает все обвинения в свой адрес и называет новый судебный процесс против него попыткой политического преследования. Об этом 80-летний политик заявил в интервью газете Il Messaggero, передает ТАСС.

"У меня нет слов. Поскольку я верю в наши государственные институты, считаю неприемлемым, чтобы ресурсы судебной системы были использованы для того, чтобы навредить мне и миллионам итальянцев, которые на протяжении 20 лет доверяют мне и партии "Вперед, Италия" (основана Берлускони в 1994 году – ред.). Сегодня мы снова в центре итальянской политики и определенные силы вновь пытаются ударить по мне за счет итальянцев", - сказал Берлускони.

Таким образом он прокомментировал решение суда открыть новый процесс по делу, в рамках которого политик обвиняется в подкупе свидетелей, проходивших по так называемому "делу Руби" (по прозвищу марокканской танцовщицы Каримы аль-Маруг, которой не было 18 лет на момент предполагаемой интимной связи с политиком).

