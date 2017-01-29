 

Меркель осудила указ Трампа о беженцах

 

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила принятие указа о запрете въезда на территорию США гражданам стран с преимущественно мусульманским населением, заявил сегодня в интервью газете Spiegel представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Меркель убеждена, что активная борьба с терроризмом, которая, безусловно, необходима, не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания", — сказал Зайберт.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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