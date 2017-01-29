Шахин Мустафаев – министр экономики Азербайджана. На него лично и его ведомство в целом возложена большая ответственность, значимость которой многократно возрастает в эти трудные для экономики страны дни. Экономику страны и все ее сферы давно уже лихорадит. Хотя многие до сих пор сетуют на издержки финансово-банковской системы, стремящейся выправить ситуацию, пока в стране не наладится нормальный цикл работы хозяйственных структур в промышленности и сельском хозяйстве, так как без этого добиться серьезных изменений в них невозможно. Правда, все звенья нашей большой экономики так тесно связаны друг с другом, что трудно сказать, какое звено в этой цепи более важное. Но вне всяких сомнений - развитая индустрия и интенсивное сельское хозяйство являются локомотивами экономики.

При этом наиболее высокий удельный вес в ВВП любой нормально развивающейся страны занимает именно промышленность. В советские годы Азербайджан славился своими металлургическими, химическими, машиностроительными, текстильными и прочими гигантами, обеспечивающих продукцией всю советскую федерацию. Но они исчезли на наших глазах, десятки тысяч людей лишились рабочих мест, некоторые из этих гигантов уже снесены, другие дышат на ладан. И на этом фоне в последнее время все больше стали говорить о промышленных парках и зонах, как о наиболее перспективной форме индустриального развития страны.

Читателям этот термин мало что говорит, поэтому haqqin.az и решил подробно описать их работу, все плюсы и минусы, в чем нам охотно вызвалось помочь и Минэкономики. Наш первый репортаж с Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП).

С заместителем директора СХПП Зауром Мамедовым мы встретились в небольшой, но удобно обустроенной административной будке, расположенной недалеко от входа в этот огромный по размерам парк. Он словно ждал нашего вопроса, почему первым стал именно химпарк, и почему именно в Сумгайыте. Ответ оказался прост.

Именно Сумгайыт традиционно является центром химический промышленности Азербайджана, для чего здесь есть все возможности и условия сегодня, а его географическое расположение еще более к этому располагает. Но с учетом плачевного советского опыта, когда гиганты бывшего Химпрома создавали для города серьезную экологическую угрозу, теперь здесь возводится экологически чистый химцентр.

Трудно себе представить, но весь новый комплекс возводится на том самом месте, где ранее были расположены бывший «Химзавод» и завод поверхностно-активных веществ (ПАВ) – самые грязные предприятия города в недалеком прошлом. Достаточно отметить, что здесь производились хлор ртутным методом, дуст (ДДТ) и прочие химикаты, которые за десятилетия деятельности этих заводов въелись глубоко в грунт. И не случайно, в первую очередь, работу здесь начали с очистки всей территории, для чего пришлось полностью заменить 2 млн. кубометров поверхностного слоя на территории около 300 гектаров. Немалая часть этой земли оказалась токсичной, ее пришлось закопать в специальном «могильнике». И лишь после двух мониторингов сочли территорию пригодной для возведения новых химических объектов, но уже экологически чистых.

СХХП был создан указом президента Ильхама Алиева от 21 декабря 2011 года с целью развития конкурентоспособности в промышленности посредством внедрения инновационных технологий. И достичь этого намечается путем поощрения и поддержки предпринимательства, обеспечения стабильного развития ненефтяного сектора, увеличения занятости населения в промышленности и предоставления инвесторам необходимых условий для развития индустриальных проектов по типу «greenfield» (создаваемые «с нуля»). С тех пор парк функционирует при Министерстве экономики.

Казалось бы, за семь лет можно было бы многое сделать, а здесь пока действует только один завод ООО «Азтехнолайн». Сегодня на этом заводе выпускаются стальные трубы диаметром до 1800 мм для водопроводов и канализационных систем, различные задвижки, и прочие соединительные узлы и детали.

Трубы изготавливаются из стальных листов, которые здесь сгибаются и завариваются, а затем они покрываются полимерной пленкой снаружи и эпоксидкой изнутри. Особо хочется отметить и канализационные люки, которые значительно легче по весу традиционно используемых в стране, но в то же время способны выдерживать нагрузку на 10-15 тонн выше их. И хотя выпускаемые трубы стальные, но покрыты они изнутри и снаружи полимерами, имеющими не меньшее значение для их прочности и долговечности, потому-то их производство и налажено в химпарке.

А продукция завода пользуется спросом не только у подрядчиков «Азерсу», Госагентсва по мелиорации и водному хозяйству, но и в SOCAR. Производственная мощность завода составляет 75 тыс. тонн стальных труб различного диаметра, 38 тыс. тонн напороустойчивого гидротехнического оборудования высокого давления и 6 тыс. тонн полиэтиленовых труб различного диаметра. При этом здесь царит тишина, вокруг чисто, нет суеты.

Но «Азтехнолайн» - это только первая ласточка. Сегодня здесь возводятся фундаменты, а то и корпуса таких новых индустриальных гигантов, как ООО «Azerbaijan Fibro Cement», ООО «SOCAR Polymer», ЗАО «Azerfloat», ООО «SİKA», ООО «MST Engineering Services», ООО «Baku Non Ferrous and Foundry». Построена одна подстанция, строится вторая. Всего же на данной территории планируется разместить 35-40 резидентов с 5-6 тыс. рабочих мест, примерно с половиной из них сегодня уже идут переговоры. Но Заур муаллим уже намного более оптимистичен, чем несколько лет назад, когда впервые ознакомился с этой территорией.

И это не только потому, что вывезены и привезены тысячи самосвалов грунта. С чувством большой гордости он демонстрирует нам множество небольших выступов на огромной территории. Глубоко под землей к каждому будущему заводу подведены подземные галереи общей протяженностью 11 километров, в которых аккуратно уложены высоковольтные кабели, водопроводы, газопроводы, канализационная система, фиброоптические линии связи, система пожаротушения и прочие необходимые элементы производственной инфраструктуры. И стоит инвестору приступить к строительным работам, как все это у него оказывается под рукой, причем совершенно бесплатно – подключай завод и работай.

Также бесплатно предлагается инвесторам и наружная инфраструктура – логистический центр с железной и автомобильной дорогами, складские помещения. В дальнейшем здесь же будет осуществляться таможенное оформление грузов. Но все это только те элементы, которые нужны непосредственно для производственных нужд.

На территории целых 20 га отведено под социальную зону парка, где будут красоваться административные здания, отель, общежитие, уже построено здание профессионально-технической школы, детский сад. Будут здесь и свои современные лаборатории, учебные мастерские. Ну и конечно же, столь современный центр не может функционировать без бизнес-инкубаторов, электронной библиотеки, центра науки и технологии, зала для конференций.

- Прежде чем приступить к строительству СХПП, мы изучили опыт многих таких индустриальных парков, действующих как в дальнем зарубежье, так и в ближнем, - говорит Мамедов. – И не без преувеличения скажу, что те или иные из приведенных услуг оказывают во многих местах. Но наличие всего комплекса этих услуг – большая редкость. А вот консалтинговые услуги, которые мы также оказываем своим даже потенциальным инвесторам, мы нигде не видели. И все это совершенно бесплатно.

Причем консалтинг СХПП включает даже такие сложные элементы, как оказание помощи с обеспечением предприятий сырьем и финансированием проектов. К тому же финансирование здесь могут предложить не только в виде привычных банковских кредитов, а с привлечением соинвесторов. Если инвестору не хватает средств на строительство задуманного завода, то в СХПП могут предложить ему взять в соинвесторы, скажем, Азербайджанскую инвестиционную компанию. Это будет выгоднее, чем брать кредит под проценты, к тому же соинвестор сделает проект более привлекательным.

Теперь, думается, читатели поняли, в чем преимущества промпарка, и почему правительство Азербайджана развернуло такие парки в ряде регионов страны. Представьте, с какими бюрократическими трудностями и потерей времени сталкивается инвестор, задумавший построить завод на пустом месте. Сотни документов на разрешения и согласования, хождения по кабинетам различных ведомств, долгая и дорогая работа по наладке инфраструктуры…

А тут просто приходи, вкладывай средства непосредственно в производство, набирай кадры и работай. И при всем этом ты освобождаешься от многих налогов и пошлин. Все для инвестора рассчитано – от сырья и до реализации продукции, даже географическое расположение, все делается для облегчения его работы по принципу единого окна. И естественно, инвестор, получивший столь привлекательные условия для работы, недолго будет колебаться с выбором. Промышленный парк – это то, что нужно ему. И Шахин Мустафаев не ошибся в выборе.