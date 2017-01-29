На нахчыванского олигарха пошли бульдозеры

Стали известны новые подробности скандального сноса отеля «Араз» на улице Юсифа Сафарова, который принадлежал тестю главы Госнефтефонда Азербайджана Шахмара Мовсумова. О подробностях haqqin.az сообщили осведомленные источники.

Отель сравняли с землей 23 декабря 2016 года, причем без надлежащего решения суда, без выплаты компенсации. Столь вопиющее нарушение прав предпринимателя было воспринято, как публичное наказание владельца отеля - нахчыванского олигарха Новрузали Ибрагимова. Во время сноса отеля ни официальные лица, ни владелец отеля не сделали никаких заявлений, и это событие осталось вне поля зрения общественности страны.

Олигарх Новрузали Ибрагимов занимается строительным бизнесом в Баку. Новрузали Ибрагимов является двоюродным братом председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и считается одним из тех, кто управляет бизнесом клана Ибрагимовых. Помимо того, что олигарх приходится тестем главе Госнефтефонда Азербайджана Шахмару Мовсумову, он также является тестем и посла Азербайджана в Бельгии Фуада Искендерова.

Как сообщают информированные источники, за два дня до сноса отеля «Араз», Новрузали Ибрагимову было предложено 10 миллионов манатов компенсации за отель. Олигарх должен был взять деньги и за 10 дней передать отель и земельный участок новому владельцу. Однако это предложение настолько разозлило олигарха, что он отказался вести переговоры. Олигарх был недоволен суммой компенсации и считал ее несправедливой. Переговорщики ушли, и вместо них появились бульдозеры, за несколько дней сравнявшие с землей участок размером в три гектара.

Сейчас исполнительная власть Баку возводит парк и новую дорогу на этом участке.

Согласно информации, олигарх Новрузали Ибрагимов решил судиться из-за сноса отеля и обещает дойти до Европейского суда по правам человека.

Отметим, что это не первый объект этого олигарха, который был внезапно снесен. Еще в 2009 году на бывшем проспекте Карла Маркса были снесены 16 и 12-этажные дома, которые строила компания олигарха. За эти два недостроенных дома олигарху компенсация не выплачивалась.

В целом, дела у клана Ибрагимовых идут неважно. Утопический проект «Xаzаr Island» самого известного представителя этого клана Гаджи Ибрагима провалился, а сам банкрот-олигарх неспособен выплатить кредиты Межбанку в сотни миллионов долларов…