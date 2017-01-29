Турция снизит зависимость от экспорта оружия

Турция стремится обеспечить 80 процентов потребностей страны в продукции оборонного назначения за счет местного производства, сказал министр обороны страны Фикри Ишик в провинции Эдирне, передает Анадолу.

По его словам, в числе приоритетных целей страны - производство высокотехнологической продукции.

Министр подчеркнул, что Турция вынуждена минимизировать зависимость от экспорта оружия и увеличить долю оружия отечественного производства.

"За последние 14 лет в сфере оборонной промышленности Турции достигнут значительный прогресс. Если в 2002 году Турция удовлетворяла 80 процентов своих потребностей в вооружении за счет импорта, то на сегодняшний день этот показатель снизился до 40 процентов. То есть, 60 процентов потребностей покрываются уже за счет внутреннего производства", - сказал Ишик.

Министр подчеркнул, что продолжаются работы над созданием отечественной системы ПВО.

"Также продолжаются работы над созданием национального боевого самолета, первый испытательный полет которого планируется осуществить в 2023 году. Работы продолжаются в связке с другими странами. Анкара не поскупится никакими расходами для достижения поставленных задач", - сказал Ишик.