 

Бои в Донбассе: убиты и ранены украинские военные

 

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли сегодня утром в результате артиллерийского обстрела и штурмовых действий противника у авдеевской промзоны (Донецкая область), сообщает представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Интерфакс.

"В результате сегодняшних боевых действий в районе авдеевской промзоны силы антитеррористической операции понесли потери: по состоянию на эту минуту имеем информацию о трех погибших украинских военнослужащих и одном раненом. Подчеркиваем: эти потери произошли с начала этих суток", - сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.

Мотузяник отметил, что около 5:00 воскресенья в районе авдеевской промзоны неприятель начал интенсивную артиллерийскую подготовку и в 7:00 предпринял попытку вытеснить украинских военных с занимаемых ими позиций.

По его словам, штурмовые действия противника были пресечены контрдействиями украинских подразделений. Неприятель отступил, понеся "значительные потери".

"По состоянию на сейчас ситуация в авдеевской промзоне остается напряженной: противник продолжает обстреливать наши позиции из всего имеющегося в наличии вооружения, однако пока что к штурмовым действиям не переходит", - сказал представитель Минобороны, добавив, что в связи с активизацией противника подразделения ВСУ по всей линии фронта в Донбассе находятся в состоянии повышенной боеготовности.

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Бои в Донбассе: убиты и ранены украинские военные
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