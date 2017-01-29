МИД Ирана вызвал посла Швейцарии Джулио Хааса, представляющего интересы Вашингтона в Тегеране, чтобы выразить протест в связи с указом президента США Дональда Трампа об ограничении на въезд иранских граждан, передает РИА Новости.

По словам представителя иранского МИДа Бахрама Касеми, послу было «передано письмо с протестом в связи с недавним указом президента США и вводимыми ограничениями и дискриминационным поведением в отношении граждан Ирана, направляющихся в Америку».

Посол сообщил, что передаст протест Госдепартаменту США в кратчайшие сроки.

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173 иранцам отказано в посадке на самолеты, выполняющие рейсы в аэропорты США. Такие данные приводит сегодня иранский новостной телеканал IRINN по итогам первых дней после подписания в минувшую пятницу президентом США Дональдом Трампом указа, который на 90 дней вводит запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, передает ТАСС.

Посведениям телеканала, авиакомпании в массовом порядке отказывают гражданам Ирана в регистрации на рейсы в США. В их числе "Австрийские авиалинии", турецкие авиакомпании, Fly Emirates, Lufthansa, Qatar Airways и другие. К регистрации не были допущены даже те иранцы, которые имеют вид на жительство в США - так называемые грин-карты. Одновременно авиаперевозчики прекратили продажу билетов гражданам Исламской Республики. Комментируя сложившуюся ситуацию, IRINN назвал указ президента США "расистским".

Ранее МИД Ирана выступил с осуждением решения Трампа, указав, что подобные "непродуманные дискриминационные шаги в отношении граждан исламских государств только на руку экстремистам для вербовки в их ряды мусульманской молодежи и способствуют распространению экстремизма и ненависти в мире".

Тегеран заявил, что предпримет симметричные шаги. Вместе с тем министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал сегодня на своей странице в сети микроблогов Twitter, что те американцы, которые уже имеют иранскую визу, все же смогут беспрепятственно посетить Исламскую Республику.