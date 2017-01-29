Нетаньяху: «Все посольства должны быть перенесены в Иерусалим»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не намерен менять свою позицию по переносу американского посольства в Иерусалим, передает Associated Press.

Предполагается, что очередное заявление премьера связано с публикациями в местных СМИ, согласно которым перемещение диппредставительства США якобы тормозится из-за вспышки нового конфликта с палестинцами.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и однозначно прояснить нашу позицию, которая всегда состояла и всегда будет состоять в том, что посольство Соединенных Штатов должно располагаться здесь, в Иерусалиме», — сказал Нетаньяху.

Он также выразил надежду на то, что в конечном итоге все посольства в стране переедут в столицу.

«Иерусалим — это столица Израиля, и правильным было бы перенести сюда не только американское посольство, но и посольства всех стран. Я верю, что со временем большинство из них переедут сюда, в Иерусалим», — резюмировал премьер.

Ранее сообщалось, что американское правительство находится на стадии переговоров по вопросу переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.