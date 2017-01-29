Первый телефонный разговор после инаугурации американского президента между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызвал весьма положительные отклики как в Кремле, так и в Белом доме.

Как уже сообщал haqqin.az, во время 45-ти минутного разговора были обсуждены кризис на Украине, положение дел на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом, арабо-израильский конфликт, ситуация вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова, а также экономические отношения между двумя странами. При этом была выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом.

Джентльмены еще не знакомы

Напомню, что этому разговору предшествовали разного рода утечки в США о том, что администрация Трампа готовится отменить американские санкции против России. О том, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили проект указа об отмене санкций против России, первым написал в Twitter старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. Эту информацию он подал с глубоким вздохом сожаления.

"Если данная информация подтвердится, - написал он, - то это станет самым большим разочарованием за те годы, в течение которых Запад предпринимал усилия, чтобы остановить реваншистскую Россию".

Информацию об указе, отменяющем санкции, подтвердила со ссылкой на свои "несколько источников" и сотрудница американского издания Politico Сьюзен Глассер. "Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке", - говорится в ее Twitter.

Эти сообщения стали выглядеть почти достоверными после того, как Келлиэнн Конуэй, советник нового президента США Дональда Трампа, в эфире телеканала Fox News подтвердила, что Белый дом рассматривает возможность снятия антироссийских санкций и вскоре возможно их ослабление. "Все это находится в процессе рассмотрения", - заявила она.

Новый президент США в первую неделю своего пребывания в офисе совершил ряд важных и довольно резких шагов, которые, впрочем, шли в русле всех его предвыборных обещаний. Но быстрая отмена или даже ослабление экономических санкций вызвало достаточно скептическую реакцию в Москве. Это решение означало бы для Трампа прежде всего начало открытой конфронтации с Конгрессом, который настроен наоборот - на ужесточение экономических санкций против России из-за Украины и предполагаемых хакерских атак, которые в США сочли вмешательством в избирательную кампанию.

До этого Трамп уже пытался запустить пробный шар, гипотетически увязав ослабление санкций с шагами России по ядерному разоружению, что было быстро отвергнуто в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, увязывать отмену санкций с вопросом сокращения ядерных вооружений "вряд ли возможно". Песков напомнил, что Путин ранее неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой повестки дня для РФ. Более того, в интервью программе "Вести недели" телеканала "Россия" Песков заявил следующее. "Наверное, большая ошибка, - сказал он - предаваться каким-то иллюзиям в отношении будущего наших отношений в том плане, что будущее наших двусторонних отношений будет свободно от противоречий, от разногласий. Такого быть не может. Мы действительно две самые большие страны в мире. И существовать без трений и столкновений интересов мы не можем».

Согласитесь, такая интерпретация не давала оснований слишком уж оптимистично ожидать, что новая администрация США совершит разворот на 180 градусов в отношении России, что вскоре подтвердил и сам президент Трамп.

Во время совместной пресс-конференции с посетившей Вашингтон премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Трампа спросили, готов ли он к отмене санкций против России. Президент США сказал, что "об этом говорить пока еще очень рано". "По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое, - подчеркнул Трамп. - Я этого джентльмена пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения. Это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим".

"Дональд, скажи мне прямо"

Но давайте попробуем отойти от официальных заявлений и посмотрим, как практически могут складываться отношения между двумя лидерами и их странами.

У меня была возможность побеседовать на эту тему по крайней мере с двумя экспертами, близкими к администрации Путина, которые, разумеется, не пожелали, чтобы я разглашал их имена.

Одному из них я задал такой вопрос: "Вам не кажется, что Трамп, не имеющий никакого опыта публичной политики, создает иллюзию простых решений проблем, которые на самом деле требуют напряженной кропотливой работы?" "Да, такой элемент есть, - признался один из собеседников. - Проблемы у нас действительно могут возникнуть, и мы пока не знаем, где именно. Но есть и серьезный плюс. В наших отношениях появилось окно возможностей. И хуже, чем это было бы с Хиллари Клинтон, у нас вряд ли будет. Трамп прагматик, в то время как Хиллари была идеологом. Она начала бы борьбу с Путиным до полного уничтожения, не военного, а политического уничтожения одной из сторон, разумеется. Но и завышенных иллюзий у нас в связи с избранием Трампа нет. Мы понимаем, в частности, что снятие экономических санкций не стоит на повестке дня администрации, ставить этот вопрос было бы для нее совершенно нелогично".

Другой эксперт, хорошо осведомленный о настроениях в Кремле, предложил мне такую картинку. "Сейчас состоялся хороший телефонный разговор и, конечно же, оба лидера в ближайшие месяцы встретятся. Путин может сказать Трампу: "Скажи мне, Дональд, что для тебя самое важное, самое принципиальное? Что ты можешь назвать "красной чертой", которую я не должен переходить? Тебе ведь важно, чтобы мы вместе покончили с ИГИЛ, не так ли? Важно, чтобы восстановили экономические и торговые отношения, ведь это в интересах американских компаний, это создаст тысячи новых рабочих мест, которые ты пообещал Америке? Ведь твоим избирателям совершенно наплевать на то, что Крым стал русским. И неужели ты думаешь, как считают некоторые горячие головы в сенате или в Пентагоне, что мы из-за Донбасса пойдем брать Киев?"

По мнению моих собеседников, Путин будет убеждать Трампа изменить позицию США на постсоветском пространстве, которое Москва считает сферой своих национальных, а не чьих либо других интересов, и отказаться от поддержки всякого рода "цветных революций". С Хиллари ставить так вопрос в принципе было бы невозможно, а с Трампом, несмотря на возможное сопротивление Конгресса, можно попытаться. Что в обмен?

Трамп ясно обозначил в отличие от Обамы, что главными противниками Америки являются не Россия, а Китай и Иран. В американо-китайскую ссору Россия вмешиваться не будет, но и занимать однозначную позицию поддержки Пекина тоже не станет. Иран - вообще отдельная тема.

В Москве не забыли, как Тегеран, видимо, испугавшись давления Запада, отказал России в использовании авиабазы Хамадан для действий в Сирии. А теперь стал камнем преткновения на пути сирийского урегулирования. Так что надеяться на горячую поддержку России Ирану не стоит. Попытки Трампа помириться с Израилем в Москве только поддерживают.

Израиль - не Турция, двусторонние отношения с ним лишены элементов неврастении, там никто не стал сбивать российские самолеты, которые во время выполнения операции в Сирии залетали в его воздушное пространство. Что же касается трудных отношений с Мексикой, то это проблема Америки, ее национальных интересов, пусть строит на границе стены, да хоть ров с крокодилами.

Опасная логика войны

Однако какими бы позитивными ни были импульсы, исходящие от Путина и Трампа, двусторонние отношения могут быть в любой момент омрачены событиями в зонах конфликта, которые подчас начинают развиваться по своей собственной логике, не зависящей от воли лидеров.

Все тревожнее становятся в последние дни сообщения с юго-востока Украины. Как пишут российские СМИ, "Украина ползет на Донбасс". Все ожесточеннее становятся взаимные обстрелы территорий, в том числе и с использованием "Градов" и другого тяжелого вооружения.

Логика войны перевешивает логику мира как в Киеве, так и в столицах самопровозглашенных республик, и конца-края этому не видать. Минские договоренности, с выполнением которых Запад связывает снятие санкций, никто, похоже и не собирается выполнять. При этом ясно, что в случае резкой эскалации конфликта Москва не останется в стороне, ведь для Путина защита русскоязычного населения Донбасса - вопрос престижа.

Еще более опасной является ситуация в Сирии. Президент Трамп заявил о своем намерении создать там "безопасные зоны" для гражданского населения. The New York Times опубликовала документ, в котором говорилось, что госсекретарь США совместно с министром обороны должны в течение 90 дней после подписания соответствующего указа разработать план по созданию безопасных районов в Сирии и других странах Ближневосточного региона.

Этот шаг, как признал и пресс-секретарь президента Д. Песков, Вашингтон и не пытался согласовать с Москвой. Кстати, за создание таких зон во время предвыборной кампании выступала Хиллари Клинтон. На это Москва реагировала весьма остро, поскольку предполагает, что реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в некоторых районах Сирии, а также введения наземного воинского контингента и развертывания средств ПВО.

Создание таких зон, полагают российские военные эксперты, может вызвать прямое столкновение США и России. Ведь в таких условиях сирийская армия рискует остаться либо без поддержки российской авиации, либо российские самолеты рискуют быть сбитыми ПВО западной коалиции.

Российское издание Gazeta.ru даже опубликовала на эту тему комментарий под заголовком "Безопасные зоны угрожают Третьей мировой". Но не будем раньше времени нагнетать обстановку и тем более предсказывать ядерный апокалипсис. Джентльмены действительно еще недостаточно знакомы. Остается надеяться, что они заглянут в глаза друг другу, как это сделали когда-то Путин и Буш-младший, и останутся вполне довольны увиденным. А дальше - видно будет.