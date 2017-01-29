 

В Хачмазе бизнесмен с любовницей погибли от угарного газа

 

В Хачмазском районе в селе Гарабаглы от отравления угарным газом скончались: 49-летний Намик Тагиев и 41-летняя Халида Мустафаева, сообщает Lent.az.

Как сообщили жители села, погибшие от угарного газа Намик Тагиев и Халида Мустафаева работали на одном предприятии в Баку. Н.Тагиев был уроженцем села Гарабаглы и несколько лет назад переехал в Баку. В столице он открыл типографию «Оскар». Х.Мустафаева была его подчиненной и между ними был роман.

Отмечается, что Н.Тагиев был женат, а Х.Мустафаева - незамужней.

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