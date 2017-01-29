 

Каждый пятый армянин уезжает из Армении правда о стране Сержика

Автор: Отдел Армении 

Уровень миграции из Армении уже давно превысил все мыслимые границы. Только по официальным данным, в период правления Сeржа Саргсяна из Армении безвозвратно уехал каждый десятый житель страны. По неофициальным же данным, почти каждый пятый гражданин Армении - эмигрант. Армяне покидают страну, в основном, исходя из сложившейся тяжелейшей социальной ситуации, обусловившей огромный рост безработицы. Граждане Армении покинув родину, преимущественно уезжают в Российскую Федерацию, куда и добраться легче с правовой точки зрения, да и работа тоже всегда найдется.

Однако есть и те немногие счастливчики, которым удается добраться и осесть в Европе или же в США. Для этой цели люди идут на всевозможные жертвы - продают или закладывают дома, чтобы  “купить” заветную визу или приглашение. Есть, естественно, и те, кто наживается на этом стремлении людей найти за границей лучшую жизнь. И как выясняется, армянские тур-агентства нередко это делают с прямым нарушением УК.

Согласно данным газеты "Жоховурд", недавно следственными органами были раскрыты два довольно громких дела о незаконной миграции.

В одном деле некая преступная организация по поддельным документам пыталась вывезти в США 34-х граждан, выдав эмигрантов за некий ансамбль песни и пляски, который якобы выезжал за океан на гастрольные концерты.

А вот согласно материалам другого уголовного дела, некая турфирма в Армении по поддельным документам выдала сразу 200 гражданам РА шенгенские визы.

За каждую такую визу люди платили аферистам от двух до пяти тысяч долларов.

Однако несмотря на подобные вопиющие нарушения закона, официальных властей Армении кажется ничуть не беспокоит столь непомерное стремление граждан покинуть родину. Крылатая фраза Сержа Саргсяна до сих пор у многих на слуху: “Всем народам свойственна миграция, и в этом нет ничего страшного. Я верю только нашему статистическому управлению, согласно данным которого в Армении миграции нет”.

Наверное, стоит отметить, что согласно тому же статистическому управлению, в Армении действительно нет никакой миграционной угрозы, а так же есть стабильная экономика, низкий уровень бедности и растущий с каждым годом бюджет.

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