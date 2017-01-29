Чем ближе момент экстрадиции в Баку блогера Александра Лапшина, тем громче звучат в его поддержку голоса тех, кто давно играет роль ЛОМов - лидеров общественного мнения. Их для того и взращивают, холят, лелеют, финансируют, чтобы в нужный момент эти дамы и господа выступали в интересах своих господ. Как это все работает на практике, мы увидели на примере недавнего выступления Юлии Латыниной - одного из давнишних российских ЛОМов.

Выступила Ю. Латынина в программе «Код доступа» на радио «Эхо Москвы». Начало передачи, выбранная тематика, а беседу со слушателями Латынина начала с предложения обсудить статью Елены Мазневой на «Блумберге» о финансовых проблемах «Газпрома», не предвещали ничего плохого Азербайджану. Но Латынина внезапно съехала с темы проблем «Газпрома», попутно напоминая о том, что «какая-нибудь Литва покупала до 2015 года газпромовский газ и не чирикала», вспомнив о похождениях Дональда Трампа с российскими проститутками, и остановилась на проблеме Лапшина.

В интерпретации известной российской журналистки вся вина Лапшина состоит лишь в том, что «он съездил без спроса в Азербайджан и в Карабах, без спроса Азербайджана съездил в нагорную республику Карабах и еще этим бравировал в сетях и хамил». После чего и начался форменный наезд на Беларусь.

«Авторитарное государство, которое у нас находится на содержании, нами же вытирает пыль, потому что… Ну, извините, что такое объявить в международный розыск человека, который посетил непризнанную республику без спроса Баку? Это прецедент. Это значит, что всякий россиянин, который без спроса Украины посетит Крым, подлежит международному розыску, выдаче Украине и может сесть на 8 лет. Почему мы не просим за Лапшина?», - вещает российский ЛОМ. Читаешь все это и не знаешь, чего тут больше - ангажированности, отсутствия информации или провокации?!

Тревожит сама подача материала и форма речи. Оскорбляются целые государства и это считает нормой. С другой стороны, именно такие пассажи Латыниной и доказывают крайнюю нервозность ее кукловодов, которые озабочены совершенно очевидным проявлением со стороны Беларуси своей независимости.

Ведь совсем недавно президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко, заявил о том, что сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Плюс Александр Лукашенко отказался принимать участие в заседании высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), который прошел в декабре в Санкт-Петербурге.

СМИ тогда напоминали, что с резкой критикой в адрес ЕАЭС выступил в Москве председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. По его словам, в ЕАЭС по факту не принимается никаких важных решений, а сам союз превратился в политический проект.

Все это свидетельствует о новом и довольно серьезном охлаждении в российско-белорусских отношениях. И в этой связи нагнетание страстей со стороны такого ЛОМа, как Латынина, не должно удивлять. Она просто исполняет порученную ей партию, выбрав дело блогера Лапшина в качестве повода.

Как дальше будут развиваться отношения между официальными Москвой и Минском, является сугубо делом двух независимых государств, вмешиваться в которые Азербайджан никогда себе не позволял и не позволит в дальнейшем.

Но какое это имеет к делу Лапшина? Блогер Лапшин грубо нарушил законодательство страна, и ему в конкретном случае инкриминируются две статьи Уголовного кодекса Азербайджана: а) 318.2 («Пересечение государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору»); б) 281.2 («Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц»).

Азербайджан обоснованно считает Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов своей территорией, временно оккупированной войсками Армении. К сведению Юлии Латыниной, Россия также поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает «НКР». К сведению Латыниной - для легального посещения Карабаха нужно получить официальное разрешение азербайджанских властей. Лапшин этого не сделал, тем самым нарушив закон о государственной границе.

Кроме того, по сведениям азербайджанских властей, Лапшин публично высказывался о независимости «Нагорно-Карабахской республики». Он пропагандировал незаконный режим, действующий на оккупированной территории, представляя Нагорный Карабах как независимое государство. Так, 6 апреля и 29 июня 2016 года Лапшин опубликовал на своей странице обращение, в котором призывал поддержать "независимость" незаконного режима на захваченной Арменией территории Азербайджана.

Но и это еще не все. Уже будучи в «черном списке» МИД Азербайджана, Лапшин дважды въезжал на территорию Азербайджана по украинскому паспорту. В «черном списке» он зарегистрирован как «Александр», а в украинском паспорте — «Олександр». Поэтому система не опознала его. «Игра в лиге чемпионов: Республика Азербайджан против Саши Лапшина, счет 1:0 в пользу блогера!», - написал он тогда на своей странице.

То есть, Лапшин открыто указывал, что решил противопоставить себя Азербайджану, игнорируя законы, пропагандируя сепаратистов. Как Азербайджан должен был реагировать на его действия? Вручить ему похвальную грамоту или орден?

Кстати, вопреки утверждению Латыниной, Россия официально выразила свое отношение к делу блогера. Глава МИД РФ Сергей Лавров совсем недавно заявил, что российская сторона против криминализации в качестве уголовного преступления посещений журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе.

«Во-вторых, мы против того, чтобы экстрадировать граждан Российской Федерации, задержанных в той или иной стране, в третью страну. У нас был консульский контакт с А.Лапшиным. Мы знаем, что он одновременно является гражданином Израиля. Израильские дипломаты тоже были с ним в контакте. Исходим из того, что будем предпринимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина Российской Федерации, который одновременно является гражданином Израиля», заявил он.

В Азербайджане с глубоким уважением и вниманием изучили позицию российской и израильской стороны по этому делу. Но правительство Азербайджана неспроста добивается справедливого наказания для Лапшина. И единственное, в чем права Латынина - Азербайджану нужен прецедент. Чтобы каждый, кто нарушит законы страны, был наказан таким же образом, как Лапшин, чувствуя меру своей ответственности. Любое ненаказанное преступление рождает новое преступление (вспомните Стругацких!).

И еще. Нелишне будет напомнить – очень давно Юлия Латынина активно выступала против возвращения в Баку Рамиля Сафарова. И где сейчас Сафаров? Так что, караван продолжает путь, несмотря ни на какие препятствия…