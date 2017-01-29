В Баку монополизм и на «фастфуды»

Судя по всему, в Азербайджане глобальный кризис обошел стороной брендовые сети быстрого питания. Основные конкуренты в этой сфере у нас по-прежнему две мировые сети - McDonalds и KFC. И надо сказать, что оба эти "кита" преуспевают, открывая все свои рестораны в новых моллах, около станций метро, многолюдных местах столицы.

И во всех этих заведениях по-прежнему очереди и по-прежнему высокие цены. Пока эти компании осваивают только Баку. Это понятно, в таком мегаполисе еще есть потенциал для расширения и привлечения клиентов. Но как быть с конкуренцией, способной снизить дороговизну?

Заклятый соперник McDonald's закусочные Burger King должны были появиться в Азербайджане еще в 2012 году. Турецкая компания TAB GİDA приобрела франшизу на открытие ресторанов в Баку и Тбилиси. Руководство TAB GİDA не скрывало намерений основательно потеснить McDonald's в Азербайджане, ежегодно открывая по 10 ресторанов и доведя их число к 2017 году до 50. Более того, наша страна должна была стать плацдармом для продвижения Burger King в Китай.

Турки обещали открытие сотен рабочих мест, налаживание системы обучения ресторанному делу и развитие местного предпринимательства. Однако уже в 2012 году Burger King появился в Тбилиси и, как говорится, через голову Азербайджана, ТAB GİDA открыла 160 ресторанов в Китае. Злые языки в социальных сетях писали, что, мол, наша страна выдвинула какие-то кабальные условия, отчего TAB GİDA и отказалась от азербайджанского направления.

Ясность в этот вопрос в беседе с haqqin.az внесла директор департамента по связам с общественностью TAB GİDA Аслы Танрыверди, сообщив, что открытие ресторанов этой сети в Баку отложили по техническим причинам - изменился стратегический бизнес-план компании.

«У нас есть франшиза и в ближайшее время мы намерены выйти на азербайджанский рынок, который очень привлекателен для нашей компании», - заверила она.

Однако представитель компании затруднилась уточнить, когда именно TAB GİDA откроет рестораны Burger King в Баку.

В любом случае, рынок брендового быстрого питания в Азербайджане пока остается без значительной конкуренции. Возможно, поэтому цены в McDonald's и KFC выше, чем в соседних странах.

Но ведь развитие сети известных мировых компаний быстрого питания является важным условием развития туризма в стране. Этот сегмент давно стал составной частью мировой туристской индустрии.

По мнению экономиста Вюгара Байрамова, цены в фастфудах остаются у нас высокими именно из-за слабой конкуренции.

«Спрос на услуги McDonald's и KFC высокий, и в то же время на рынке нет других игроков, которые бы усилили конкуренцию. К примеру, на меньшем по потенциалу рынке Грузии, кроме McDonald's, KFC и Burger King, представлен и другой гигант фастфуда - Wendys и Subwаy.

Руководство сетей ресторанов в Азербайджане объясняет высокие цены повышением стоимости на сырье. Но дело в том, что эти сети вышли на азербайджанский рынок уже с высокими ценами. И они продолжают повышаться, тогда как это противоречит тактике работы в условиях кризиса. Обычно компании, наоборот, различными акциями снижают цены на свою продукцию», - отмечает эксперт.

По мнению другого эксперта Октая Ахвердиева, нет ничего такого, что бы влияло на снижение цен в этих сетях. Спрос остается высоким во многом из-за усиленной работы на имидж, моды на эти рестораны в Азербайджане.

Ахвердиев считает, что высокие цены во многом связаны с высокими налогами в нашей стране. «Даже если на рынок выйдет Burger King, на цены это не окажет значительного влияния. Стоимость продукции в этих ресторанах будет соответствовать высокому спросу и существующему потенциалу расширения этого бизнеса», - полагает он.

Однако существуют и оптимальные возможности для развития национальной сети быстрого питания: не производить ту же продукцию, что и иностранные сети, а создать собственный бренд из блюд национальной кухни, скажем, построить сеть азербайджанских кутабных - с национальным имиджем и широким ассортиментом, рекомендует экономист.

Надо сказать, что такие национальные сети ресторанов быстрого питания давно функционируют и имеют огромную популярность в России («Теремок», «Крошка-Картошка», в Украине – «Пузата хата», «Дрова» и др.

Что ж, и в Баку что-то сдвинулось с мертвой точки – стали то там, то тут возникать кутабные, можно сказать, даже с робким приметами имиджирования национальной сети быстрого питания. Пока их мало, но лиха беда начало…