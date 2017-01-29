Турция несет потери в Сирии

В результате атаки членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на расположение частей ВС Турции, обеспечивающих поддержку операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, погиб один из военнослужащих, сообщает Анадолу со ссылкой на ВС Турции.

Столкновение с террористами имело место утром 29 января в районе населенного пункта Аль-Гуз.

В Генштабе Турции выразили соболезнования семье погибшего.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, особенно со стороны ИГ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГ.