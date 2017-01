Трамп: "США нуждаются в крепких границах"

Президент США Дональд Трамп, издавший на днях указ о запрете въезда в страну гражданам из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, заявил, что на данный момент Штаты нуждаются в крепких границах, передает ТАСС.

"Наша страна нуждается в крепких границах и тщательном досмотре, прямо сейчас. Посмотрите на то, что происходит по всей Европе, и на самом деле во всем мире - ужасный беспорядок!", - написал Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!