Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян присоединилась к числу тех, кто недоволен решением нового президента США Дональда Трампа ужесточить миграционное законодательство, сообщает haqqin.az.

На своей странице в Twitter она опубликовала статистику убийств американских граждан. Согласно этим данным, исламисты-иммигранты убили за десять лет всего два человека, в то время как граждане США убили около 12 тысяч своих соотечественников.

Её твит набрал огромное количество репостов — почти 100 тысяч.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики.