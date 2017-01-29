 

"Американцев убивают американцы" Ким Кардашьян против Трампа

Автор: Отдел информации 

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян присоединилась к числу тех, кто недоволен решением нового президента США Дональда Трампа ужесточить миграционное законодательство, сообщает haqqin.az.

На своей странице в Twitter она опубликовала статистику убийств американских граждан. Согласно этим данным, исламисты-иммигранты убили за десять лет всего два человека, в то время как граждане США убили около 12 тысяч своих соотечественников.

Её твит набрал огромное количество репостов — почти 100 тысяч.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение миграционной политики.

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