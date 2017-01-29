Европейский банк будет напрямую финансировать азербайджанские компании

Основным приоритетом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане на 2017 год станет дальнейшая поддержка местных корпораций посредством прямого финансирования, сказала глава бакинского представительства ЕБРР Ивана Дуарте, передает Trend.

По ее словам, банк продолжит поддерживать азербайджанские банки-партнеры ЕБРР в вопросах микрокредитования, малых и средних предприятий и разработки новых финансовых инструментов для улучшения доступа к финансовым ресурсам, например, для проектов в секторе аграрной промышленности.

"Мы также продолжим инвестиции в энергетические проекты, и особенно в те, где есть почва для дальнейшего повышения эффективности и энергетической безопасности. ЕБРР по-прежнему будет инвестировать в дорожную инфраструктуру, а также продолжит свою работу в сфере природных ресурсов", - сказала Дуарте.

По словам Дуарте, ЕБРР также будет работать в направлении улучшения ситуации в финансовом секторе Азербайджана.

"Дополнительные усилия будут предприняты для улучшения ситуации в финансовом секторе страны, в частности, для повышения доверия в сфере кредитования в целях стабилизации бизнес-среды. ЕБРР также продолжит работать с правительством в сфере осуществления структурных реформ, направленных на улучшение бизнес-среды", - сказала Дуарте.

Глава бакинского офиса ЕБРР также рассказала о проектах, договоренность по которым была достигнута в прошлом году и о портфеле банка по Азербайджану.

"В 2016 году ЕБРР подписал с Азербайджаном девять проектов с совокупным объемом инвестиций в 59 миллионов евро. По итогам года суммарный портфель банка в стране составил 160 проектов, а чистый объем инвестиций суммарно превысил три миллиарда долларов. Основная часть проектов приходится на энергетический сектор – их доля в портфеле достигает 43 процента. Затем следует развитие инфраструктуры - доля этого сектора в портфеле банка по Азербайджану составляет 40 процентов. Оставшиеся 17 процентов приходятся на сферы финансов, промышленности и сектор услуг", - сказала Дуарте.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года. Одной из главных задач ЕБРР является обеспечение стабильного развития ненефтяного сектора Азербайджана путем инвестирования в средние и малые частные предприятия. Азербайджан является крупнейшим бенефициаром ЕБРР на Южном Кавказе, а также одним из крупнейших заемщиков - на пространстве СНГ и в регионе Восточной Европы.