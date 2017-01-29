 

Иностранцы должны показывать профили в соцсетях При въезде в США

 

В США могут ввести норму, в соответствии с которой иностранцы должны будут показывать при въезде в страну свои профили в социальных сетях, а также списки контактов в своих телефонах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, отказ поделиться такой информацией может стать основанием для отказа во въезде в страну. Предложение, по данным канала, ещё обсуждается. О нём проинформированы Госдепартамент США, таможенная, пограничная службы и Министерство национальной безопасности.

Напомним, что Трамп за последнее время подписал серию документов, ужесточающих миграционные правила в стране. Так, он ввёл временный запрет на въезд в страну граждан из нескольких стран Ближнего Востока и Африки с мусульманским населением, а также приостановил на четыре месяца действие программы по принятию беженцев.

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