 

Тела погибших камерунцев до сих пор в Баку

 

Тела четырех из пяти камерунцев, отравившихся угарным газом 1 января, до сих пор не отправлены на родину, пишет газета «Ени Мусават».

Тела погибших камерунцев хранятся в одном из бакинских моргов. Родители только одного молодого человека, погибшего в Баку, смогли приехать и отвезти его тело в Камерун. Родители и близкие других молодых людей не могут себе этого позволить, так как приезд в Баку и доставка тела в Камерун обойдется каждому из них в 6,5 тысяч долларов.

Напомним, что по сообщению МВД Азербайджана, 1 января в квартире, арендованной гражданином Камеруна Ньонжохом Хансом Экумом в Ясамальском районе, были найдены тела самого Ньонжоха Ханса и его соотечественников Нземеле Эсамбе Линус, Сенана Хке, Такема Паула Атаха и Никванти Номбе Левисева.

Следов насилия на телах не обнаружено. Предположительно, все они скончались, отравившись угарным газом.

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