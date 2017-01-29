ВМС Великобритании впервые со времен холодной войны направят в Черное море боевой корабль, сообщает газета Sunday Mail.

Как отмечает издание, эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины. На борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" на Украине.

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", — заявил изданию министр обороны Майкл Фэллон.