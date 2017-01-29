 

Британия направит эсминец в Черное море впервые после холодной войны

 

ВМС Великобритании впервые со времен холодной войны направят в Черное море боевой корабль, сообщает газета Sunday Mail.

Как отмечает издание, эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины. На борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" на Украине.

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", — заявил изданию министр обороны Майкл Фэллон.

906 просмотров


Старости
На нахчыванского олигарха пошли бульдозеры
На нахчыванского олигарха пошли бульдозеры
Наша погода
Сегодня 9° / -2°
30 Янв 4° / -1°
31 Янв 2° / -2°
1 Фев 1° / -2°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Дутерте обвинил США в нарушении военного соглашения
В Испании семья погибла под завалами одежды синдром Диогена
Сумгайыт благоустроили ценой банкротства 30 предпринимателей! приемная haqqin.az
В Германии нашли мертвыми шесть молодых людей после вечеринки
Британия направит эсминец в Черное море впервые после холодной войны
Тела погибших камерунцев до сих пор в Баку
В Йемене убиты американские спецназовцы
Иностранцы должны показывать профили в соцсетях При въезде в США
Европейский банк будет напрямую финансировать азербайджанские компании
"Американцев убивают американцы" Ким Кардашьян против Трампа
Трамп: "США нуждаются в крепких границах"
Министр обороны Армении едет в Иран
Турция несет потери в Сирии
В Баку монополизм и на «фастфуды»
Десятки иранцев не были допущены на посадку на рейсы в США Тегеран ответил; обновлено
Говорит Юлия Латынина: российская истерика по делу блогера Лапшина наш комментарий
В Западном Азербайджане сошла снежная лавина: есть погибшие
Каждый пятый армянин уезжает из Армении правда о стране Сержика
В Хачмазе бизнесмен с любовницей погибли от угарного газа
О предметах торга Путина и Трампа наша аналитика
Нетаньяху: «Все посольства должны быть перенесены в Иерусалим»
Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке видео
Бои в Донбассе: убиты и ранены украинские военные
Турция снизит зависимость от экспорта оружия
Землетрясение на Каспии