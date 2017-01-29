В Аликанте почти всю семью насмерть завалило сотнями килограммов одежды в собственном доме. Ночью на мужа с женой и их 12-летнюю дочь упали полки, до потолка забитые вещами. Днем погибших обнаружила их старшая дочь, сообщает La Vanguardia.

«Восемнадцатилетняя девушка всю ночь просидела в Интернете и проснулась около двух часов дня, а когда попыталась выйти из комнаты, дверь оказалась заблокирована. В результате ей с трудом удалось протиснуться в соседнее помещение. Она начала разгребать кучу тряпья и заметила руку сестры», — говорится в сообщении.

Девушка связалась со своим дядей и тот вызвал полицейских.

По информации издания, супруги страдали синдромом Диогена — психическим расстройством, для которого характерны накопительство старых вещей, пренебрежительное отношение к себе, социальная изоляция, апатия.