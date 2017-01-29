Оказывается, в нашей стране отдельные чиновники нашли новый способ для собственной наживы - государственный символ страны превратили в предмет обычной спекуляции с нарушениями всех уголовных и человеческих норм.

Вот какую историю рассказала haqqin.az большая группа предпринимателей, которых, по их словам, «кинул» глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев. Получив новое назначение, он развернул широкомасштабные работы по благоустройству города.

Въезд в город и приморский бульвар стали меняться буквально на глазах, на территории в десятки гектаров в течение каких-то 8-9 месяцев были уложены тысячи квадратных метров плит и бордюров. В трех видных точках города воздвигли прекрасно оформленные площади Государственного флага Азербайджана. Здесь возвысились государственные флаги, гордо реющие сегодня над Сумгайытом.

Доволен остался проделанной в городе работой и президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший участие в торжествах по случаю открытия этих комплексов 27 сентября прошлого года. Качество проделанной работы и темпы строителей глава государства отметил по достоинству - многие работники удостоились наград, а ИВ города было выделено дополнительно 5 млн. манатов на дальнейшее благоустройство города. Но предприниматели в один голос утверждают, что после этого и начались их беды. После победных рапортов главе государства городские власти и говорить не захотели с предпринимателями, которых до этого слезно умоляли помочь им своевременно возвести «важный государственный объект». А те, поверив этим слезам, не жалея сил, трудились здесь круглосуточно.

Да, в начале прошлого года в Сумгайыте начался строительный бум. Никто, в том числе и предприниматели, принимавшие непосредственное участие в благоустройстве, толком не знают о сумме выделенных средств на широкомасштабные работы, и об источниках финансирования проектов. Не знают, потому что проект вроде и был, но сметы не видели, все снабжение и строительство шло без оформления каких-либо документов. С каждым предпринимателем договаривались отдельно и сбивали цены так, что со стороны можно было даже позавидовать такой заботе отдельных чиновников о госсредствах. Но когда после завершения всего объема работ предпринимателям открыто заявили, что даже обещанные деньги им никто не думает платить, они поняли – забота эта касалась не государственных денег, а собственного кармана чиновников.

Слушаешь предпринимателей и начинаешь понимать, что в этом деле с самого начала все вызывало много сомнений. Взять хотя бы неофициально выполняющего здесь роль генподрядчика Мугайиса Вердиева. Он объявился в Сумгайыте сразу после тюрьмы, куда попал за какие-то махинации при благоустройстве райцентра Геранбой. И «большой опыт» этого человека, который до этого успел «прославиться» еще и в Имишлинском районе, пришелся в Сумгайыте весьма к месту. Многомиллионные работы требовали не только больших денег, но и больших организационных способностей, умения убеждать людей. Этих качеств Мугайису было не занимать, на его удочку и попались предприниматели.

Представить даже трудно, чтобы опытные предприниматели взялись поставлять различные материалы Мугайису на сотни тысяч манатов лишь под честное слово. К такой практике, по их словам, часто прибегают при благоустройстве и в других городах страны, что является темой отдельного большого расследования, когда с помощью подобных махинаций скрываются от налогообложения миллионы государственных средств. И не только миллионами страшны такие сделки госорганов с определенными дельцами, они просто подрывают авторитет госорганов, разлагают основы государства, которые эти структуры и призваны защищать.

Честное слово мошенника для предпринимателей оказалось ценнее оформления договоров и прочих документов, когда оплата всех видов работ шла, минуя банки - наличными. И тот вначале их не обижал, пусть и не в полном объеме, но платил поставщикам прямо из кармана. Но вскоре начались перебои с оплатой, поставщики поставили вопрос ребром – или плати, или ничего больше не получишь. Но тут на помощь своеобразному генподрядчику пришел главный архитектор города Фазаил Гусейнов.

Созвал он всех поставщиков, которых оказалось не один десяток, и стал их упрашивать от имени главы ИВ Закира Фараджева, мол, помогите ребята, надо все сдать вовремя, а потом все получите с избытком. А Мугайис, по его словам, ничего не решает, всеми вопросами ведал лично глава ИВ. Правда, сам Фараджев часто при всех хвалил Мугайиса, мол, сам Аллах его послал, чтобы глава ИВ не ударил лицом в грязь – сумгайытские власти не успевали в срок к открытию гособъектов. Вот и предпринимателей ему удалось убедить, чтобы те не покидали объект в трудную минуту, пообещав им золотые горы. И слова эти оказали свое воздействие. Снабжение объекта возобновилось, предпринимателям для этого пришлось продать машины, заложить дома, взять кредиты. И не было края их радости, когда объект был сдан в эксплуатацию.

Но длилась эта радость недолго. Уже в начале октября, сразу после приема объекта в эксплуатацию, Мугайиса вновь арестовали - по старым геранбойским делам. Словно для того его и выпустили из тюрьмы, чтобы снова посадить после очередной аферы, но уже в Сумгайыте. И тут началось страшное. Одни предприниматели схватились за сердце, другие слегли в больницу, а наиболее активные и принципиальные пошли к нему в тюрьму в Гяндже – на разборки. Мугайис их клятвенно заверил, что не виновен в этой истории, Фараджев кинул и его самого. И вот результат - вместо денег получил тюрьму.

Пошли предприниматели тогда к Фараджеву, но тот объявил, что по этому вопросу никого не принимает. Кинулись они к главному архитектору, обещавшему от имени главы ИВ золотые горы. Но того было уже не узнать. Резко осадив напирающих предпринимателей, тот сказал: «Тогда надо было, и я говорил одно, а теперь говорю – денег вы не получите». А рабочих, пожелавших получить ответ у городских чиновников, оставшихся без зарплаты, разогнала полиция. Опешившие предприниматели попытались по своим каналам все же выяснить причину отказа. Она оказалась банальна – в ИВ говорят, что Мугайис получил деньги сполна, а тот утверждает обратное.

И тут предприниматели окончательно уверовали в то, что их здесь весьма мастерски надули. Но слишком уж велика сумма, которую они все еще думают вернуть. Жалобы и письма их уже разосланы буквально во все инстанции. Но ответа пока они так и не получили. Вернее, какая-то реакция на их обращения есть, но результатов – никаких. Достаточно отметить, что старший помощник прокурора Сумгайыта Фейзулла Гасымов признает их потерпевшими, но возбуждать уголовное дело не решается. Оговорка у него простая – Мугайис отказывается давать показания. Но, простите, если уж старший помощник прокурора города не может получить признания у обвиняемого, то он не должен заниматься следствием, и место ему совсем в другом месте.

Но он продолжает оставаться на своей должности, а вот, скажем, Ильхам Мамедов, поставивший Мугайису тысячи декоративных деревьев, кустов, цветов, завезенных из Италии, лежит в Республиканской больнице в тяжелом состоянии. Он должен получить 297 тысяч манатов, но взамен приходится ежемесячно выплачивать по 15 тыс. евро за взятый с этой целью кредит. Свои дома заложили инвалид карабахской войны Хилал Пириев и Айдын Абдуллаев, судисполнители уже приступили к их описи. Первый поставил сюда щебень, песок, аглай и отсев на сумму более 103 тыс. манатов, а получил всего 4,9 тыс. манатов. Еще 34,65 тыс. манатов он должен выплатить своим рабочим, которым выдали всего 10,6 тыс. манатов. Айдын же поставил аглай на 153,3 тыс. манатов, а получил только 33,8 тыс. манатов.

Относительно легко отделался Рашид Аббасов, поставивший аглай на 35,6 тыс. манатов. Ему ничего не дали, и он сразу перестал сотрудничество с кидалами. Но вот Мохаммед Аскеров влип крепко.

Мало того, что взамен поставленных тамета и бордюров почти на 200 тыс. манатов он получил всего 16 тыс. манатов, так его буквально вынудили заплатить еще 40 тыс. долларов за изготовленные в Турции флаги Азербайджана. Флаги сегодня реют над городом, главе ИВ это, наверное, доставляет двойное удовольствие. Но вот у самого Аскерова эти флаги вызывают лишь слезы на глазах – 40 тыс. долларов взяты ведь в долг.

И не только у него. Эйваз Аббасов поставил сетки для бетона на 303,6 тыс. манатов, а дали ему всего 105 тыс. манатов, да при этом еще Мугайис успел у него взять 3 тыс. манатов на оплату каких-то недоделок буквально перед сдачей объекта. Иса Гасымов получил 68,5 тыс. манатов за поставленный аглай на 205 тыс. манатов. Руслан Аллахвердиев поставил на 212 тыс. манатов аглай и на 73,6 тыс. манатов мрамор, а получил... 5 тыс. манатов. Но и это еще ничего по сравнению с Чингизом Мансуровым, который поставил бетон на 243,3 тыс. манатов и ничего взамен так и не получил.

Да, обманутых предпринимателей много – около тридцати, у каждого из них свое горе. Выразить моральную сторону этого горя предпринимателям трудно, в отличие от материальной, исчисляемой десятками и сотнями тысяч манатов, которые давно надо было им вернуть.

Проходимцу Мугайису Вердиеву, заручившемуся поддержкой главы ИВ города, удалось сыграть на патриотических чувствах этих ранее обеспеченных людей, заставить влезть в долги, работать изо всех сил день и ночь в надежде получить и материальное вознаграждение. И долго им, видимо, еще предстоит бороться, чтобы восстановить истину, добиться своих прав. Правда, бороться они желают до конца, но надежд на победу у них с каждым днем остается все меньше…