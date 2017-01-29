 

Дутерте обвинил США в нарушении военного соглашения

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте обвинил Вашингтон в нарушении двустороннего военного соглашения, так как США, по его мнению, размещают на территории страны объекты постоянного использования, передает агентство Рейтер.

"Сейчас они выгружают вооружения на Филиппинах. Я предупреждаю вооруженные силы США. Не делайте так, я этого не позволю. Согласно соглашению о положении американских войск, постоянных сооружений здесь быть не должно. Арсенал есть арсенал. Эти помещения для постоянного хранения вооружений", — заявил Дутерте.

Президент отметил, что США размещают свое вооружение в трех филиппинских провинциях, арсенал будет храниться там на постоянной основе, что нарушает договоренности между США и Филиппинами. Дутерте пригрозил разорвать военное соглашение. Филиппинский лидер добавил, что "даже не знает, есть ли среди того, что они (США) выгружают, ядерное оружие".

Дутерте заявил, что действия США угрожают стабильности в регионе и ставят под угрозу Филиппины, так как страна может попасть под удар из-за напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Ранее сообщалось, что США в 2017 году планируют модернизировать филиппинские военные базы и возвести на их территории новые постройки.

198 просмотров


Старости
На нахчыванского олигарха пошли бульдозеры
На нахчыванского олигарха пошли бульдозеры
Наша погода
Сегодня 9° / -2°
30 Янв 4° / -1°
31 Янв 2° / -2°
1 Фев 1° / -2°

Наши деньги
1 USD   =   1.9068 AZN
1 EUR   =   2.0353 AZN
1 RUB   =   0.0316 AZN


Новостная лента

Дутерте обвинил США в нарушении военного соглашения
В Испании семья погибла под завалами одежды синдром Диогена
Сумгайыт благоустроили ценой банкротства 30 предпринимателей! приемная haqqin.az
В Германии нашли мертвыми шесть молодых людей после вечеринки
Британия направит эсминец в Черное море впервые после холодной войны
Тела погибших камерунцев до сих пор в Баку
В Йемене убиты американские спецназовцы
Иностранцы должны показывать профили в соцсетях При въезде в США
Европейский банк будет напрямую финансировать азербайджанские компании
"Американцев убивают американцы" Ким Кардашьян против Трампа
Трамп: "США нуждаются в крепких границах"
Министр обороны Армении едет в Иран
Турция несет потери в Сирии
В Баку монополизм и на «фастфуды»
Десятки иранцев не были допущены на посадку на рейсы в США Тегеран ответил; обновлено
Говорит Юлия Латынина: российская истерика по делу блогера Лапшина наш комментарий
В Западном Азербайджане сошла снежная лавина: есть погибшие
Каждый пятый армянин уезжает из Армении правда о стране Сержика
В Хачмазе бизнесмен с любовницей погибли от угарного газа
О предметах торга Путина и Трампа наша аналитика
Нетаньяху: «Все посольства должны быть перенесены в Иерусалим»
Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке видео
Бои в Донбассе: убиты и ранены украинские военные
Турция снизит зависимость от экспорта оружия
Землетрясение на Каспии