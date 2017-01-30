 

Бенуа Амон стал кандидатом в президенты Франции обновлено

 

Во втором туре предварительных выборов французской соцпартии по избранию кандидата в президенты Франции победил Бенуа Амон, официально сообщили организаторы голосования о результате, уже распространенном французскими и европейскими СМИ.

"За Бенуа Амона отдали голоса 58,65% избирателей, за Манюэля Вальса - 41,35 %", - объявил вечером в воскресенье председатель высшего органа по проведению первичных выборов социалистов Тома Клей.

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Экс-премьер Франции Мануэль Вальс терпит поражение во втором туре праймериз правящей Социалистической партии, серьезно уступая бывшему министру образования Бенуа Амону. Как передает РИА Новости, свои голоса за Амона отдали 58-60% участников праймериз.

По данным на 17.00, участие в первичных выборах приняли 1 миллион 306 тысяч 852 избирателя (данные с 75% участков).

Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

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Бенуа Амон стал кандидатом в президенты Франции обновлено
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