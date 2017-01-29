 

Петицию против визита Трампа к Елизавете II подписали 500 тысяч британцев

 

Более полумиллиона человек подписали онлайн-петицию, инициаторы которой призывают не пускать президента США Дональда Трампа в Великобританию в рамках официального визита. Это коллективное прошение, размещённое на сайте парламента Соединённого Королевства, является сейчас четвёртым в списке самых резонансных документов в истории Великобритании, передает РИА Новости.

Автором петиции является некий Грэм Гест, его прошение носит название «Не допустить государственного визита Дональда Трампа в Соединённое Королевство». Как гласит текст, Трампу «должен быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы Администрации США, однако он не должен быть приглашён с официальным государственным визитом».

Гест подчёркивает, что «женоненавистнические и вульгарные» высказывания президента США «лишают его права быть принятым Её Величеством королевой или принцем Уэльским»".

«По этой причине в течение своего президентства Дональд Трамп не должен быть приглашён в Соединённое Королевство с официальным государственным визитом», - говорится в тексте петиции.

Через несколько часов после опубликования петиция набрала 100 тысяч подписей, необходимых для формального рассмотрения ее законодательным органом.

Накануне президент США подписал указ, который предусматривает приостановку программы размещения беженцев в США. Напомним, ранее против этого указа уже высказались Ангела Меркель и Тереза Мэй.

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Петицию против визита Трампа к Елизавете II подписали 500 тысяч британцев
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