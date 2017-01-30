Греция обвинила Турцию в нарушении территориальных вод

Генеральный штаб национальной обороны Греции заявил, что ракетный корабль ВМС Турции сегодня нарушил территориальные воды возле островов Имиа, передает РИА Новости.

"В воскресенье, 29 января 2017 года, ракетный катер ВМС Турции, а также два сопровождавших его катера для транспортировки сил специального назначения приблизились около 11.00 к островам Имиа, где они оставались в течение примерно 7 минут в широком районе моря, нарушив по ходу движения греческие территориальные воды", — говорится в сообщении Генштаба.

С греческой стороны в море находились катера береговой охраны и канонерская лодка ВМС, которые непрерывно контролировали движение турецких кораблей.

Турецкие корабли впоследствии ушли в направлении порта Бодрум.

Греческие политические обозреватели сочли действия турецкой стороны провокацией из-за отказа греческого суда выдать восьмерых турецких военнослужащих.

Турецкое военное ведомство сообщило в воскресенье, что глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар посетил на катере с инспекцией район островов, которые в Турции называют Кардак.

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.

Инспекция Акаром района спорных островов, расположенных недалеко от турецкого курорта Мармарис, состоялась в дни 21-й годовщины событий 1996 года на фоне обострения турецко-греческих отношений после того, как Верховный суд Греции отказал Турции в четверг в выдаче восьмерых военнослужащих, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке переворота в июле. После решения суда МИД Турции выразил протест и заявил, что "Греция не принимает даже минимальных мер по борьбе с терроризмом", а позиция греческого суда "открывает дорогу безнаказанности".