 

В Ираке призвали запретить американцам въезд в страну

 

Комитет по иностранным делам парламента Ирака призвал запретить въезд в страну гражданам США, сообщает агентство AFP.

Законодатели рассматривают этот шаг в качестве ответной меры на указ президента США Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи преимущественно мусульманских государств. В этот список попал и Ирак.

Вашингтон является главным союзником Багдада в борьбе с экстремистами из террористической группировки «Исламское государство», и официальной реакции от иракского правительства на миграционную политику нового президента США пока не последовало.

В то же время один из духовных лидеров мусульман-шиитов Ирака Муктада ас-Садр назвал решение Трампа «заносчивым и высокомерным».

«Заберите своих граждан, прежде чем запрещать мусульманам въезжать в США», - заявил ас-Садр, известный своей антиамериканской риторикой.

Подписанный 27 января указ Дональда Трампа приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну, а также запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

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