Литовский депутат предложил отобрать у России Калининград

Литовский парламентарий Линас Бальсис в ходе конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос "возвращения" Калининграда в Европу, а послевоенные границы утратили свою правовую силу, пишет новостной портал Baltnews.lt.

По мнению Бальсиса, Россия лишилась права на Калининградскую область после аннексии Крыма, и теперь статус государственной принадлежности земель бывшей Восточной Пруссии требует обсуждения на международном уровне.

"Время Калининграда закончилось. Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", — приводит слова депутата интернет-издание.

Ранее подобную идею уже озвучивал литовский политолог, ныне депутат сейма Лауринас Касчюнас.