 

Россия перебросила в Сирию боевые машины «Водник» иранские источники

 

Министерство обороны РФ отправило в сирийский порт Тартус большое количество бронемашин «Водник». Эти автомобили предназначены для армии президента Сирии Башара Асада, которому помогает Москва, передает иранское агентство Fars.

Оно также утверждает, что Россия якобы планирует направить дополнительное оборудование на аэродром Хмеймим, где базируются самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

В Сирии 29 декабря вступили в силу договоренности о перемирии, заключенные при посредничестве Ирана, Турции и РФ.

Однако только сегодня российские военные насчитали два нарушения режима прекращения огня в арабской стране, а турецкие — 14.

Со своей стороны правительственные СМИ Сирии передали, что армия отбила у боевиков долину Вади-Барада под Дамаском.

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