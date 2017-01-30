Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть, где в результате стрельбы погибли пять человек, терактом, передает РИА Новости.

Нападение на мечеть произошло во время вечерней молитвы. Во время инцидента в здании находились порядка 40 человек. Позднее в полиции рассказали, что задержаны двое подозреваемых.

"После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", — написал Филипп Куйяр в Twitter.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших.

"Мы осуждаем этот теракт на мусульман в месте богослужения и прибежища", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Трюдо.