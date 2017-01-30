 

В Баку столкнулись микроавтобусы

 

Перед станцией метро "Автовокзал" столкнулись микроавтобусы, следующие по маршруту Баку  Сумгаит, передает Report.

Сообщается, что авария произошла из-за гололедицы. 

По словам очевидцев, микроавтобус №504 (бывший №14), следующий по маршруту Баку  Сараи  Сумгаит, остановился перед станцией метро, чтобы высадить пассажиров. В это время водитель другого микроавтобуса №504 хотел остановить транспортное средство также для высадки пассажиров, но не смог этого сделать из-за скользкой дороги и врезался в другой микроавтобус. 

В результате аварии никто не пострадал, однако оба микроавтобуса получили повреждения.

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