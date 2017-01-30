В Баку столкнулись микроавтобусы

Перед станцией метро "Автовокзал" столкнулись микроавтобусы, следующие по маршруту Баку — Сумгаит, передает Report.

Сообщается, что авария произошла из-за гололедицы.

По словам очевидцев, микроавтобус №504 (бывший №14), следующий по маршруту Баку — Сараи — Сумгаит, остановился перед станцией метро, чтобы высадить пассажиров. В это время водитель другого микроавтобуса №504 хотел остановить транспортное средство также для высадки пассажиров, но не смог этого сделать из-за скользкой дороги и врезался в другой микроавтобус.

В результате аварии никто не пострадал, однако оба микроавтобуса получили повреждения.