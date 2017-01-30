В Германии скончалась личный секретарь Геббельса

Личный секретарь министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса Брунгильда Помзель умерла в Мюнхене в возрасте 106 лет, сообщает Deutsche Welle.

Помзель была одной из последних оставшихся в живых людей, кто лично знал лидеров нацистской Германии. Смерть Помзель подтвердил режиссер и продюсер документального фильма "Немецкая жизнь" Кристиан Крёнес. В основе фильма лежат интервью Помзель, в которых она рассказала о работе с Геббельсом. Как сообщил Крёнес, она умерла во сне 27 января у себя дома в Мюнхене.

Помзель работала на одного из главных идеологов нацистской Германии три года, почти до самой его смерти. Известно, что Геббельс и его жена Магда 1 мая 1945 года отравили своих шестерых детей перед тем, как сами покончили жизнь самоубийством.

"Я никогда не прощу Геббельса за то, что он сделал с миром, и за то, что они убили своих невинных детей", — говорила Помзель об этих событиях.

Она утверждала, что в то время ей не было известно о Холокосте и массовом истреблении людей. Впоследствии, по ее словам, ее мучило чувство вины, сообщает BBC.