 

Пан Ги Мун идет в президенты

 

Экспертная группа Национального собрания (парламента) Южной Кореи пришла к выводу о том, что бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сможет занимать высокий государственный пост, несмотря на то, что одна из резолюций Генассамблеи всемирной организации рекомендует этого не делать, передает РИА Новости.

Как передает в понедельник из Сеула агентство Ренхап, Служба расследований Национального собрания (NARS) изучила резолюцию ГА ООН 1946 года, которую в качестве аргумента используют противники возможного выдвижения Пан Ги Муном кандидатуры на пост президента Республики Корея.

Доклад парламентской службы расследования утверждает, что резолюция лишь рекомендует бывшим генсекам ООН не занимать высоких государственных постов после отставки, но не запрещает этого делать. Вместе с тем эксперты подтвердили, что действительно пока не было случаев, чтобы бывшие главы ООН из других стран занимали правительственные посты после ухода из организации.

Пан Ги Мун вернулся в этом месяце из Нью-Йорка после 10-летней работы на посту генсека ООН. Поскольку 9 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страну Пак Кын Хе из-за крупного коррупционного скандала, Пан Ги Муна стали называть возможным кандидатом на пост президента.

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