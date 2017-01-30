 

В Грузии задумались о восстановлении дипотношений с Россией

 

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе не исключил, что при определенных условиях тема восстановления дипотношений Москвы и Тбилиси может появиться на повестке дня. Об этом пишет газета «Известия».

В начале февраля 2017 года в Праге состоится встреча Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина. Оба дипломата рассказали, что в настоящее время стороны не обсуждают вопрос восстановления дипломатических отношений. По словам спецпредставителя грузинского премьера, в ходе встречи будут в первую очередь обсуждены торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы».

«Другими словами, мы обсуждаем вполне конкретные темы. Более сложные вопросы двусторонних отношений, касающиеся в основном конфликтных регионов — Абхазии и цхинвальского региона рассматриваются в формате женевских международных дискуссий», — сказал он.

По словам Абашидзе, в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии.

«У грузинской стороны есть для этого готовность и политическая воля», — сказал он.

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