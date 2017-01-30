 

Трамп обвинил Маккейна в желании развязать мировую войну

 

Президент США обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в поиске способа начать третью мировую войну. Маккейн и Грэм, как и Трамп, принадлежат к Республиканской партии. Ранее оба сенатора подвергли критике указ Трампа об ограничении миграции.

"Совместное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно. Они, к сожалению, очень слабы в вопросе об иммиграции. Сенаторам стоит сосредоточиться на борьбе с ИГ, нелегальной иммиграцией и обеспечении безопасности границ, а не искать способы начать третью мировую войну", - написал Трамп в твиттере.

Указ Трампа, который вызвал волну критики в Соединенных Штатах, приостанавливает программу приема беженцев на 120 дней и на неопределенный период времени лишает сирийских беженцев возможности въезда. Согласно документу, количество беженцев из других стран на 2017 год будет ограничено до 50 тысяч. Маккейн и Грэм указывали, что указ приведет к активизации рекрутинга в террористы, а не к усилению безопасности США. Такой же точки зрения придерживается, к примеру, Иран.

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