В Таджикистане в результате схода лавин погибли семь человек

Семь человек погибли в результате схода снежных лавин в Таджикистане 29-30 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсупова.

"Пять человек погибли под лавинами, сошедшими на трассе Душанбе — Худжанд, двое — на трассах Хорог — Мургаб", — сказала она.

Из-за схода 40 снежных лавин и сильного снегопада автотрасса Душанбе — Худжанд закрыта, более 200 автомашин заблокированы. Для организации работ по эвакуации людей и их сопровождения до безопасного участка создана рабочая группа КЧС под руководством заместителя председателя полковника Мухаммадджона Салимзода.

Были эвакуированы около 800 человек, 50 грузовых и 150 легковых автомобилей.