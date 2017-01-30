 

Бои на востоке Украины Есть жертвы

 

За минувшие сутки в Донбассе было зафиксировано 56 обстрелов позиций украинских военных по всей линии разграничения. В результате боевых действий погибли пятеро бойцов вооруженных сил Украины, девять получили ранения, еще четверо травмированы, передают украинские СМИ.

По данным военных, на мариупольском направлении противник применил РСЗО БМ-21 «Град» в районе Талаковки, выпустив 20 ракет.

«Применив реактивную систему «Град П», артиллерию 122 мм, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному», – говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в фейсбук.

В свою очередь сепаратисты самопровозглашенной «ДНР» накануне вечером заявили о якобы десятках убитых со стороны ВСУ в результате наступления, а также о тысяче обстрелов со стороны украинских военных. О своих потерях сепаратисты не сообщили.

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