За минувшие сутки в Донбассе было зафиксировано 56 обстрелов позиций украинских военных по всей линии разграничения. В результате боевых действий погибли пятеро бойцов вооруженных сил Украины, девять получили ранения, еще четверо травмированы, передают украинские СМИ.

По данным военных, на мариупольском направлении противник применил РСЗО БМ-21 «Град» в районе Талаковки, выпустив 20 ракет.

«Применив реактивную систему «Град П», артиллерию 122 мм, минометы разных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, захватчики вели огонь по Водяному», – говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в фейсбук.

В свою очередь сепаратисты самопровозглашенной «ДНР» накануне вечером заявили о якобы десятках убитых со стороны ВСУ в результате наступления, а также о тысяче обстрелов со стороны украинских военных. О своих потерях сепаратисты не сообщили.