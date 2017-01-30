В Тбилиси сгорел «Детский мир»

Здания торгового центра «Детский мир» и павильона изделий из золота «Золотая биржа», расположенные в центре Тбилиси, полностью сгорели в ночь на понедельник, передают местные телеканалы со ссылкой на очевидцев, сообщает РИА Новости.

«Пожар начался в 03:00, причины нам неизвестны. Сгорело полностью все, годами нажитый труд, золотые изделия, весь товар. Это трагедия», — заявил журналистам один из пострадавших в сюжете телеканала «Рустави 2».

По данным грузинских СМИ, 26 пожарных бригад пытались потушить огонь и лишь на рассвете возгорание удалось локализовать, однако бригады продолжают работать на месте ЧП.

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с произошедшим. К утру на место инцидента прибыли представители местной администрации и мэр Тбилиси Давид Нармания.

«Работает полиция, надеемся, что они выяснят точные причины возникновения пожара. Говорить о возмещении ущерба пока рано, но можно сказать, что это превышает бюджет местного муниципалитета», — заявила глава районной администрации Ирма Заврадишвили.