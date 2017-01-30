Азербайджанский солдат покончил с собой

Информация, распространившаяся 29 января в социальных сетях и некоторых местных электронно-информационных ресурсах, о гибели солдата Вооруженных сил Ханали Гарибали оглу Фатуллаева в результате вражеского выстрела не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

По сообщению министерства, военнослужащий умер в небоевой обстановке в результате самоубийства: «Предварительное расследование показало, что связи самоубийства со служебной деятельностью нет.

По факту в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Помимо этого, в очередной раз предупреждаем пользователей соцсетей и средства массовой информации относительно распространения неуточненной, неофициальной информации о деятельности Вооруженных сил, в частности, о событиях на фронте».