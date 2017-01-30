Toyota уступила мировое лидерство Volkswagen

Японский автомобильный концерн Toyota уступил немецкому Volkswagen мировое лидерство по количеству проданных автомобилей.

Согласно официальному отчету, Toyota в 2016 году продала 10 млн 175 тысяч машин, что на 0,2% выше, чем в 2015 году.

Эта цифра учитывает не только продажи автомобилей марки Toyota, но и грузовиков Hino Motors, а также автомобилей Daihatsu и Lexus, выпускаемых концерном.

Volkswagen, согласно ранее опубликованному отчету, в 2016 году увеличил продажи на 3,8% — до рекордных 10 млн 310 тысяч автомобилей. Таким образом, немецкий концерн, пострадавший от дизельного скандала, стал самым крупным производителем автомобилей в мире.