 

Toyota уступила мировое лидерство Volkswagen

 

Японский автомобильный концерн Toyota уступил немецкому Volkswagen мировое лидерство по количеству проданных автомобилей.

Согласно официальному отчету, Toyota в 2016 году продала 10 млн 175 тысяч машин, что на 0,2% выше, чем в 2015 году.

Эта цифра учитывает не только продажи автомобилей марки Toyota, но и грузовиков Hino Motors, а также автомобилей Daihatsu и Lexus, выпускаемых концерном.

Volkswagen, согласно ранее опубликованному отчету, в 2016 году увеличил продажи на 3,8%  до рекордных 10 млн 310 тысяч автомобилей. Таким образом, немецкий концерн, пострадавший от дизельного скандала, стал самым крупным производителем автомобилей в мире.

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