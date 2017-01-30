Ученые: проказу в Европу занесли паломники

Ученые выяснили, каким образом проказа попала в Европу, проанализировав останки средневекового паломника. О результатах они рассказали в статье в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

Останки были найдены на территории одной из первых больниц в Великобритании неподалеку от Винчестера, города в графстве Гэмпшир. Анализ ДНК показал, что при жизни погребенный страдал от проказы. Она была известна еще в Древнем Египте, но в средневековье приняла невиданные масштабы.

Ученые считают, что этот человек был религиозным паломником, который заразился проказой во время странствий. На принадлежность к паломникам указывает найденная рядом с телом половинка раковины морского гребешка – традиционного символа тех, кто совершил паломничество к гробнице святого Джеймса в Испании. Радиоуглеродное датирование показало, что тело было захоронено в XI–XII веке.

Исследователи пришли к выводу, что именно паломничество стало причиной распространения проказы в средневековой Европе. Ранее считалось, что ее занесли крестовые походы, однако лепрозории стали появляться еще за несколько десятилетий до их начала.