 

Грузинская полиция нашла у гражданина Азербайджана склад наркотиков

Автор: Отдел информации 

Сотрудники Главного управления по борьбе с противозаконным оборотом наркотиков департамента центральной криминальной полиции МВД задержали за наркопреступление в Тбилиси гражданина Азербайджанской Республики Э.И., 1985 года рождения.

Как сообщает МВД Грузии, на месте временного проживания задержанного изъяты вещества, содержащие наркотические средства.

«В ходе обыска места временного проживания задержанного правоохранители изъяли 727 таблеток, содержащих наркотическое средство MDMA, 52 пластины, содержащие наркотическое средство MDMA, и наркотик, содержащий 15,07 грамма конопляной смолы.

В результате наркологической проверки у Э.И. был зафиксирован факт употребления наркотиков.

Следствие ведется по факту противозаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере (подпункт «а» части 3 статьи 260 УК Грузии)»,  отмечается в заявлении МВД Грузии.

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