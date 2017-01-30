Краеугольным камнем внешнеполитической доктрины президента Дональда Трампа стала политика «невмешательства и изоляционизма». Американская мечта Трампа должна быть воплощена не ценой самоутверждения глобалистской державы как субъекта политической истории, а борьбой за созидание благоденствия собственного государства и собственного народа. Вот уже сам американский народ выступает в роли отдельного субъекта истории.

По сути пересматривается роль великой державы за последние 60 лет со дня объявления первой Холодной войны. Отныне американский народ отказывается от теории глобалистской демократии, являвшейся действенным и незаменимым оружием для бархатной политической экспансии, с помощью которой американское государство вторгалось в политическое пространство стран третьего мира и устанавливало свое безраздельное влияние и власть. Трамп – это воплощение долгих и почти несбыточных чаяний американцев, которые устали брать на себя роль путеводной звезды, взваливать на себя ответственность за судьбу мира. Отныне мир предоставлен самому себе, и отселе одно государство не станет предопределять ход мировой истории и будущее других народов, оно устало навязывать чуждую другим политическую волю.

После осуществления мирной политической экспансии американское государство формировало так называемое гражданское сообщество, форпост «либеральной ценностной системы» – четвертую социальную власть, посредством которой и претворялась в жизнь теория манипулирования массовым сознанием и соответственно политической ситуацией. И эта пресловутая пирамида гражданского сообщества, управляемого в ручном режиме, строилась за счет финансовых ресурсов квазимеждународных доноров, абсолютное большинство которых располагалось в американской столице, управлялось из Госдепа, ЦРУ или Конгресса и финансировалось за счет американских налогоплательщиков. Вот эта классическая схема адаптировалась ко всем странам, включенным в орбиту интересов Вашингтона.

В эпоху ожесточенной Холодной войны, в конце 60-х годов прошлого века, точнее говоря, с момента «Пражской весны», и была создана организация IREX – Американский совет международных исследований и обмена. Вот тогда же IREX и определил (вернее, для него была определена) широту своих географических и геополитических приоритетов, куда были включены страны Восточной и Центральной Европы, и, конечно же, СССР (а затем постсоветское пространство).

В этих странах IREX в большей мере сфокусировал свое внимание на создании и финансировании средств массовой информации, хотя мандат организации охватывал более широкие гуманитарные горизонты, вплоть до научных изысканий и ученой деятельности.

Создание и дальнейшая поддержка СМИ, особенно в сфере теле- и радиовещания, требует немалых затрат, но почему-то эта американская организация щедро финансировала подобные медиапроекты, особенно СМИ антиправительственной направленности. Ведь во главу угла поставлена приоритетная задача ослабления влияния государства на собственные СМИ и дальнейшее ограничение роли государства в защите своей информационной безопасности и самодостаточной суверенной политики.

Мы неоднократно возвращались к откровенно субверсивной роли IREX в Азербайджане. После нашего журналистского расследования еще два года назад правоохранительные органы провели тщательную проверку представительства IREX в Баку.

Кстати говоря, основным донором азербайджанского представительства организации, как мы отмечали и в прошлый раз, является Агентство США по международному развитию (USAID). С 2004 по 2010 год на развитие так называемых независимых (а на самом деле рьяно оппозиционных) СМИ IREX выделила 5,7 миллиона долларов США! А уже с 2010 по 2014 год организация получила для создания и усиления «критических голосов в стране» 6 миллионов долларов США в рамках реализации так называемого проекта «Новые медиа в Азербайджане». Что IREX подразумевала под «новыми СМИ», остается задуматься или догадываться, хотя почему-то под видом «гуманитарных грузов» и без соответствующего таможенного оформления, эта американская организация поставляла специальную оргтехнику для оппозиционных СМИ в Азербайджане. На что и под какие обязательства было потрачено свыше 13 миллионов долларов в стране, где оппозиция и либеральное сообщество так и не сумело толком создать эффективные и популярные критические СМИ, по сей день остается большим вопросом.

Представителям новой администрации Трампа и Госдепу было бы весьма к месту, да и своевременно провести служебное расследование на предмет вопиющего разбазаривания средств американских налогоплательщиков, ибо налицо – обычный распил американского бабла. Указанных средств хватило бы не на одну цветную революцию, однако реноме конечных адресатов грантовых вливаний не оставляют сомнений в коррупционной составляющей канувшего в лету глобального проекта. Сотни тысяч долларов и миллионы шли на счета «Института прав медиа» Рашида Гаджилы, руководителя небезызвестного RATI Эмина Гусейнова, руководителей исследовательского центра «Медиа Кавказ» Анара и Азиза Оруджевых, директора «Клуба прав человека» Расула Джафарова и многих других активистов-прожектеров, обещавших скорейшую победу дела демократии и смену власти. В результате отцы демократии перманентно сталкиваются со стороны собственных коллег по цеху в обвинении нецелевого расходования средств. Всего несколько недель назад мать азербайджанской революционной демократии Хадиджа Исмайлова в соцсетях шельмовала Эмина Гусейнова за дела минувших дней – речь шла о разворованных и недонесенных «деньгах партии».

Скандальные разоблачения махинаций азербайджанского представительства IREX с контрабандой оргтехники под видом «гуманитарного груза» стали основой для предметного расследования финансовой документации в бакинском офисе организации.

Правоохранительные органы выявили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 435 тысяч манатов. В результате расследования правоохранительные органы Азербайджана установили, что представительство IREX, прикрываясь положениями межгосударственного соглашения США и Азербайджана «О сотрудничестве по облегчению предоставления помощи» от 2000 года, выдало свои проекты по «демократизации и свободе слова» за «гуманитарный груз» и тем самым уклонилось от уплаты налогов. Генпрокуратура возбудила уголовное дело, и после этого глава офиса IREX Ангела Никоара позорно бежала из страны. Во имя спасения репутации международно известной организации в сентябре 2014 года перед лицом безвыходной ситуации и неминуемого международного скандала в центральном офисе организации в Вашингтоне приняли решение об официальном закрытии бакинского представительства.

По сей день IREX не уплатила налоги и санкции, следующие за нарушение азербайджанских законов. Убедившись в тщетности продолжения работы по «демократизации» под видом гуманитарных грузов внутри страны, IREX перешла к иной тактике – виртуальной войне с правительством Азербайджана.

Американская «гуманитарная организация» с империалистическим клеймом после провала проекта «новых демократических СМИ» сделала ставку на «партизанскую журналистику». IREX с искомой задачей научного обмена и гуманитарной миссии открыто вовлеклась во внутриполитические коллизии и начала финансирование главы европейского эмиграционного центра радикальной оппозиции и рупора партизанского Фронта Ганимата Захида.

И вот теперь IREX готовится к реализации мегаоппозиционного проекта, который осуществляется во Франции против Азербайджана. В начале января 2017 года было принято решение о финансировании проекта по созданию отдельного телеканала Ганимата Захида – Туран ТВ. Обратите внимание, в данном случае IREX открыто вовлекается в политическую борьбу в Азербайджане, ибо выступает в качестве донора сил, ставящих своей целью низвержение действующего правительства! В этом конкретном случае IREX и ее попечителям не удастся спрятаться в тени либеральной риторики о поддержке независимого журналистского сообщества. Ганимат Захид и Али Керимли к независмой журналистике имеют весьма посредственное отношение, этот дуэт – действующий субъект и участник борьбы за власть в стране. Причем далеко не мирными средствами и способами!

Несколько недель назад инструкторы-эксперты IREX прибыли с особым заданием во Францию, где развернула свою деятельность «партизанская журналистика» Ганимата Захида. Инструкторы прибыли с миссией организации специальных курсов-тренингов для Г.Захида и около 15 азербайджанских журналистов с целью их подготовки к работе будущего телеканала. Их обучают современным методологиям оперативного вброса информационной диверсии в пространство соцсетей и работе с протестными настроениями в виртуальном мире.

По предварительным данным, проект Туран ТВ – рупор Али Керимли и революционной части азербайджанского протеста - будет реализован в формате проекта «Деятельность по поддержанию СМИ в Азербайджане». Планируется выделить на телеканал азербайджанской оппозиции около 2.4 миллиона долларов. По информации компетентных источников, в проекте по созданию оппозиционного телеканала принимает участие и правительственное Агентство США по международному развитию – USAID. Еще в мае 2014 года с этой целью правительственное агентство США практически тайком объявила конкурс на реализацию данного проекта. Почему тайком? А потому что после утечки информации о высокой вероятности выделения этого гранта на ТВ-проект Ганимата Захида, USAID удалило информацию о тендере, и провела этот конкурс практически в закрытом режиме!

Что же происходит особенно в свете программных заявлений и инаугурационной речи президента Трампа? Американские политические и гуманитарные представительства вопреки новой доктрине США продолжают грубо вмешиваться во внутренние дела других стран, открыто финансируя – причем на правительственном уровне и за счет американской казны! – непримиримый авангард азербайджанской национал-предательской оппозиции, провозгласившей политический курс на внепарламентскую и уличную борьбу за власть, принимая сторону противоборствующего лагеря.

Знают ли об этом в Вашингтоне? Парадоксально, но финансовые средства, выделенные на развитие и усовершенствование СМИ в Азербайджане, почему-то перенаправляются на создание телеканала за пределами страны. Осведомлены ли в Белом доме об инициативах IREX и USAID стать донором воинствующего против властей телеканала?

МИД Азербайджана и Посольство Азербайджана в США должны предпринять незамедлительные действия, чтобы довести до администрации Белого дома информацию об инициативах IREX и USAID, все еще действующих по старым инструкциям Хиллари Клинтон. И еще – почему правительство Азербайджана допускает деятельность USAID на территории Азербайджана, особенно после обнародования еще несколько лет назад истинных намерений проектов по финансированию оппозиции, принимавшей активное участие в организации попытки фейсбуковской революции 2013 года и многих течений воинствующей оппозиции?

Ждем реакции МИД Азербайджана и нашего посольства в США…