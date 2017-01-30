Российские ученые лишат наркоманов кайфа

Российские ученые впервые создали средство противорецидивного лечения, молекулу, которая позволяет блокировать удовольствие от приема героина, морфина и дезоморфина. Об этом сообщают «Известия».

Введение препарата в кровь приводит к тому, что организм начинает вырабатывать антитела, которые препятствуют проникновению наркотиков в головной мозг. Вследствие этого человек не получает удовольствия от приема химического агента.

Созданием нового препарата занимается российская группа ученых, которую возглавляет заведующая лабораторией Института физиологически активных веществ Российской академии наук Марина Мягкова.

Лечение новым препаратом наркотической зависимости, как сообщает издание, займет до двух лет. Доклинические испытания перспективного соединения на животных начнутся в 2017 году, после чего эффективность средства начнут проверять на людях. К 2023 году средство может стать основой для первого российского лекарства от наркозависимости.