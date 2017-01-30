 

Экс-премьер Ирака: «Исламское государство» создал Обама»

 

Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, занимающий пост вице-президента, выступил с резкой критикой ближневосточной политики 44-го президента США Барака Обамы. В частности, он обвинил прошлую администрацию в создании «Исламского государства», передает NEWSru.co.il.

«ИГ не появилось само по себе. Точно так же, как «Талибан», созданный США для борьбы с СССР, «Исламское государство» было создано Обамой для того, чтобы свергнуть возглавляемое мной правительство Ирака. Трамп об этом уже говорил», — заявил политик.

Напомним, шиит Нури аль-Малики ушел со своего поста после того, как боевики ИГ захватили север и запад Ирака. Против него выступали курдские и шиитские политики, обвинявшие главу правительства в создании режима личной власти и тесных связях с Ираном.

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