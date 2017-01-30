 

Дутерте приостановил войну с наркотиками и взялся за коррупцию

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что приостанавливает войну с наркоторговцами и наркоманами, чтобы очистить полицию от коррупции.

"Вы, полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система", - цитирует Дутерте Agence France-Presse.

По словам Дутерте, около 40% полицейских вовлечены в незаконную деятельность.

Дутерте обещал возобновить антинаркотическую кампанию после "очищения" полиции, причем борьба с наркотиками будет продолжаться вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте.

Заявления Дутерте последовали после скандала с похищением и убийством южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу. Власти Южной Кореи заявили, что бизнесмен был убит филиппинскими полицейскими.

Глава национальной полиции Филиппин Рональд дела Роса заявил, что наркополиция страны будет расформирована.

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