Дутерте приостановил войну с наркотиками и взялся за коррупцию

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что приостанавливает войну с наркоторговцами и наркоманами, чтобы очистить полицию от коррупции.

"Вы, полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система", - цитирует Дутерте Agence France-Presse.

По словам Дутерте, около 40% полицейских вовлечены в незаконную деятельность.

Дутерте обещал возобновить антинаркотическую кампанию после "очищения" полиции, причем борьба с наркотиками будет продолжаться вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте.

Заявления Дутерте последовали после скандала с похищением и убийством южнокорейского бизнесмена Чи Ик Чу. Власти Южной Кореи заявили, что бизнесмен был убит филиппинскими полицейскими.

Глава национальной полиции Филиппин Рональд дела Роса заявил, что наркополиция страны будет расформирована.